Gibts Geld zurück, wenn das Reiseprogramm ins Wasser fällt?
Ich habe eine Pauschalreise gebucht. Wegen schlechten Wetters fallen nun Teile davon aus. Habe ich Anspruch auf Rückerstattung oder Ersatz?
Wenn bei einer gebuchten Pauschalreise einzelne Leistungen ausfallen – etwa Ausflüge, Hotelangebote, Transfers –, kann ein Reisemangel vorliegen. Entscheidend ist hier, ob die nicht erbrachten Leistungen wesentliche Bestandteile der Reise sind. In solchen Fällen haben Sie tatsächlich Anspruch auf eine angemessene Preisminderung oder allenfalls auf Schadenersatz, auf der Grundlage des Pauschalreisegesetzes.
Ganz wichtig: Warten Sie nicht, bis Sie wieder zu Hause sind, sondern informieren Sie den Reiseveranstalter sofort über den Mangel und verlangen Sie vor Ort eine Lösung. Wenn er darauf nichts unternimmt, sollten Sie die Probleme festhalten und dokumentieren, zum Beispiel mit Fotos oder anderen Belegen. Wenn Sie den Mangel hingegen erst nach Ihrer Reise melden, haben Sie schlechtere Karten.
Kleine Unannehmlichkeiten sind übrigens noch kein Mangel im Rechtssinn. Die Einschränkung muss objektiv relevant sein. Prüfen Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen, da gewisse Leistungen wetter- oder saisonabhängig sein können.