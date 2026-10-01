Ganz wichtig: Warten Sie nicht, bis Sie wieder zu Hause sind, sondern informieren Sie den Reiseveranstalter sofort über den Mangel und verlangen Sie vor Ort eine Lösung. Wenn er darauf nichts unternimmt, sollten Sie die Probleme festhalten und dokumentieren, zum Beispiel mit Fotos oder anderen Belegen. Wenn Sie den Mangel hingegen erst nach Ihrer Reise melden, haben Sie schlechtere Karten.