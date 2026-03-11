Was gilt, wenn der Flug nur verspätet ist, aber nicht annulliert wird?

Auch wenn ein Flugzeug erst viel später abhebt, muss die Airline den Kunden eine kostenlose Verpflegung anbieten, zwei Telefongespräche oder E-Mails sowie eine Hotelübernachtung bezahlen, falls nötig. Das gilt aber nur, wenn die Verspätung gross ist. Das ist sie bei kurzen Flügen bis 1500 Kilometer ab zwei Stunden. Bei Flügen bis 3500 Kilometer müssen es drei Stunden sein und vier bei Langstreckenflügen. Wer schon fünf Stunden am Flughafen herumsitzt, kann zurücktreten und die Ticketkosten zurückfordern.