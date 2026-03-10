Die Lage bleibt kritisch. Die Lufträume über dem Nahen Osten sind aufgrund des Iran-Kriegs weiterhin gesperrt. Die Swiss setzt ihre Flüge nach Dubai vorerst bis und mit 10. März aus. An den Golf-Flughäfen steht der Betrieb still – nur einzelne Maschinen verlassen die Drehkreuze in Dubai, Doha oder Abu Dhabi. Das hat grosse Auswirkungen auf den weltweiten Flugverkehr. Die Konsequenzen bekommen auch Schweizer Reisende zu spüren.