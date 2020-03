Wie die Auslandschweizer-Organisation ASO schreibt, wohnen in den Nachbarländern der Schweiz 46 Prozent (353'700 Personen) aller Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Schweizer Staatsangehörige dürfen selbst dann zurück in die Schweiz reisen, wenn sie aus einem Risikoland kommen, wie zum Beispiel Italien oder Frankreich. Schwieriger ist es bei binationalen Paaren, die Wohnsitze in unterschiedlichen Ländern haben. Wie die ASO schreibt, gebe es für den jeweiligen Partner ohne Schweizer Staatsangehörigkeit derzeit keine Einreisebewilligung, wenn er oder sie aus einem Risikoland einreisen will.