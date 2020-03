Mein Chef verlangt, dass ich bei der Arbeit eine Atemschutzmaske trage. Darf er mich dazu zwingen?

Ein Arbeitgeber muss die Gesundheit seiner Angestellten schützen und die Empfehlungen der Behörden umsetzen. Bisher hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch keine Massnahmen angeordnet. Betriebe können deshalb selber entscheiden, welche Schutzmassnahmen sie treffen. Diese müssen allerdings verhältnismässig sein: Nicht in allen Betrieben sind Schutzmasken möglich oder nötig. Er kann Sie also nicht einfach so.