«Die Krankheitsfälle im Verkauf gehen durch die Decke. Stress, Burn-out, körperliche Beschwerden – das ist die Realität», so Alleva. Hinzu kommen für Angestellte mit Kindern Schwierigkeiten, die Kinderbetreuung am Sonntag zu organisieren. «Wie flexibel muss eine Mutter in der heutigen Zeit denn bitte schön sein?», sagte letztes Jahr eine junge Mutter zum Beobachter, die verzweifelt nach einer Stelle im Detailhandel sucht. Trotz langjähriger Erfahrung wollte sie niemand anstellen – oder nur zu Bedingungen, die nicht mit der Kinderbetreuung vereinbar waren.