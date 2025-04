Es dürfe sogar die Frage gestellt werden, ob die Schwellen von Mittelschicht und Armutsgefährdung nicht etwas gar nahe beieinanderlägen: «Bei 70 Prozent des Medianeinkommens wird noch von Mittelstand gesprochen, bei 60 Prozent ist eine Person bereits in Armutsgefährdung – so lautet zumindest die Definition der Armutsgefährdungsquote.» Diese Quote liegt in der Schweiz bei über 16 Prozent.