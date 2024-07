Sie argumentieren, auf einem solchen Wanderweg gelte ein hohes Mass an Eigenverantwortung, die Grenze zum inakzeptablen Risiko sei nicht überschritten gewesen.



Auch gehen die Meinungen darüber auseinander, was als Vorbote des Bergsturzes zu werten ist und was nicht. Das Regionalgericht Maloja in St. Moritz muss nun entscheiden, ob jemand eine Schuld trifft oder niemand einen strafrechtlich relevanten Fehler gemacht hat.



Bei einer fahrlässigen Tötung sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor.