Was sagt unser Gesetz sonst noch zu Haustieren?

Kein Recht auf Leben? Unsere gesetzlichen Bestimmungen rund um Haustiere enthalten auch sonst noch einige Überraschungen. Beispielsweise darf man in der Schweiz noch immer das eigene Haustier essen. Oder je nach Kanton zu Hause eine Giftspinne oder Schlangen halten, ohne dafür eine Bewilligung zu brauchen. Was in der Schweiz alles gilt und worauf man als Meersäuli- oder Hundehalterin achten muss, gibt es in diesem Beobachter-Artikel zu lesen.