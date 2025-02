In der entsprechenden Verordnung wird aber dennoch ein Richtwert angegeben, an den Sie sich als betroffene Person theoretisch halten könnten, auch wenn der Nachweis sehr schwierig zu erbringen ist. Veranstalter haben nämlich dafür zu sorgen, dass die von ihnen erzeugten Immissionen den Stundenpegel von 93 Dezibel während der gesamten Dauer nicht übersteigen. Diese Lautstärke ist in etwa vergleichbar mit einem Kammerorchester, das über sechzig Minuten immer gleich laut spielen würde.