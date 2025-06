Was die Grünen in Luzern ebenfalls betonen: SUVs sind eine Gefahr für Kinder. Aufgrund der höheren Fahrzeugfronten können sie leicht übersehen werden. Das zeigte zuletzt auch eine Studie des Europäischen Verbands für Verkehr und Umwelt (T&E). Demnach ist die durchschnittliche Autofront in der EU seit 2010 jährlich um einen halben Zentimeter höher geworden. 2024 lag diese bei 83,4 Zentimetern.