Wichtig sind auch die richtigen Duschprodukte: Reinigungsgele oder Duschöle ohne Farb-, Konservierungs- und Duftstoffe sind hautfreundlicher als herkömmliche. Ebenso leicht rückfettende Produkte mit einem hautfreundlichen pH-Wert von 5,5. Stefanie Bösch empfiehlt, sich nach dem Duschen sofort einzucremen, weil die feuchte Haut die Creme besser aufnimmt. «Wer zweimal am Tag duschen möchte, davon einmal nach dem Sport, tut gut daran, ein mildes Duschmittel zu wählen», erklärt Drogist Noah Frehner von der Drogerie Wyss in Frauenfeld TG. Dann reicht es, sich am Morgen mit dem Waschlappen zu reinigen und dafür nach dem Training unter der Dusche zu stehen.