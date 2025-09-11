Stellungnahmen der Universität Zürich und von Thomas Attin

Generell kommentiere man keine «persönlichen Meinungen und Einschätzungen ehemaliger ZZM-Angehöriger», schreibt die Universität Zürich auf Anfrage des Beobachters. Sie betont jedoch, dass sie Probleme aufgrund der Führungsstruktur des ZZM ernst genommen und neue Transparenzvorschriften erlassen habe. So sei im August 2023 eine «neue Governance» eingeführt worden, ein neuer ZZM-Rat übernehme nun eine «Steuerungs- sowie Aufsichtsfunktion». Zudem sei das ZZM im Sinne einer «One-House-Policy» stärker in die Medizinische Fakultät integriert worden.

In diesem Zusammenhang sei auch die Ressourcensituation überprüft worden, schreibt die Universität weiter. Dabei wurden «insbesondere mehr Transparenz bei der Verteilung der Mittel sowie ein transparenter Zugang zu Ausstattung und Forschungsreserven» geschaffen. Eine neue Geschäftsordnung, Strategieworkshops und ein engmaschigeres Finanzreporting sollen diesen Prozess zusätzlich unterstützen.

Aktuell liefen auch «die finalen Planungen» zur Etablierung einer «Faculty Practice» – eines Modells, das Privatpraxen ablösen soll. Bis zu diesem Systemwechsel unterstehe die Tätigkeit in Privatpraxen «einer strikten Überprüfung».

Der ehemalige Zentrumsdirektor, Professor Thomas Attin, nimmt auf Anfrage des Beobachters inhaltlich keine Stellung. Er weist pauschal sämtliche Vorwürfe zurück. Sie entbehrten «jeglicher Grundlage».