Zu faul, die Krankenkasse zu wechseln?
Viele geben an, die Krankenkasse wechseln zu wollen, tun es dann aber doch nicht.
Es ist dieser Brief, der jedes Jahr im Herbst im Briefkasten liegt. Oder die Meldung in der App, dass ein neues Dokument zur Verfügung steht. Ich öffne das Dokument mit flauem Magen. Schon wieder 30 Franken mehr Prämien nächstes Jahr.
Soll ich die Krankenkasse wechseln? Aber dann müsste ich zuerst alle Angebote vergleichen, Papierkram erledigen, kündigen … Lohnt sich dieser Aufwand?
Nur wenige wechseln tatsächlich den Anbieter
Mit diesen Fragen bin ich nicht allein. Das Bundesamt für Statistik wertet seit 2021 jährlich Zahlen zum Krankenkassenwechsel aus.
Die neuste Auswertung überrascht: Experten hatten berechnet, dass eigentlich 15 Prozent aller Versicherten ihre Grundversicherung per 1. Januar 2024 wechseln würden. Und gemäss Umfragen wollten das sogar 20 bis 25 Prozent tun. Tatsächlich haben nur 8,4 Prozent zu einem anderen Anbieter gewechselt.
Die Zahlen zeigen auch: Junge machen das vergleichsweise häufig. Ebenso Versicherte mit einer hohen Franchise. Jurassier waren überdurchschnittlich wechselfreudig, wohingegen Appenzellerinnen am trägsten waren.
Viele wollen wechseln, tun es aber nicht. Wie ist diese Diskrepanz zu erklären? Vielleicht geht es den meisten wie mir, die zu bequem sind, den Bürokram zu erledigen. Die sich gerne ärgern, aber nichts dagegen unternehmen.
So zahlen Sie weniger für die Krankenkasse
Falls Sie sich dieses Jahr dazu entscheiden, den Effort zu erbringen und die Kasse zu wechseln, haben wir hier für Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Kommt für Sie kein Wechsel in Frage, aber Sie möchten dennoch Prämien sparen? Hier finden Sie Tipps, wie Sie auch bei Ihrer jetzigen Kasse weniger zahlen können.
Und ich? Ich fange langsam an zu glauben, dass ich heimliche Appenzeller Wurzeln habe.
- SRF: Krankenkassenwechsel wegen hoher Prämien – viel Lärm um nichts?
- Bundesamt für Gesundheit: Studie zum Versichererwechsel am 31.12.2023