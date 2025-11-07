So zahlen Sie weniger für die Krankenkasse

Falls Sie sich dieses Jahr dazu entscheiden, den Effort zu erbringen und die Kasse zu wechseln, haben wir hier für Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Kommt für Sie kein Wechsel in Frage, aber Sie möchten dennoch Prämien sparen? Hier finden Sie Tipps, wie Sie auch bei Ihrer jetzigen Kasse weniger zahlen können.