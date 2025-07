Ohne Mehrwertsteuer gar bis zu 86 Prozent teurer

Was das Argument der Steuern angeht, so ist zu bedenken: Die Mehrwertsteuer ist in Deutschland mehr als doppelt so hoch wie in der Schweiz. Wenn man den Preisvergleich um die unterschiedlich hohen Mehrwertsteuersätze bereinigt, wird der Preisunterschied also noch massiver – und nicht geringer.