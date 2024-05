Schnittblumen vom anderen Ende der Welt einzufliegen, sei dennoch nachhaltiger. Das legt zumindest eine Studie von 2023 nahe, in Auftrag gegeben von der Max-Havelaar-Stiftung und der Migros. Demnach verursacht ein Strauss Fair-Trade-Rosen aus Kenia trotz dem Transport per Flugzeug rund zwei Drittel weniger CO₂-Emissionen als Rosen aus den Niederlanden, weil diese in beheizten und künstlich beleuchteten Gewächshäusern gedeihen.