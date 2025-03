Zwei Jahre Gefängnis bedingt: So lautet das Urteil des Bundesgerichts gegen eine Frau, die im Raum Zürich von ihren Untermieterinnen und -mietern für zum Teil schäbige und winzige Zimmer Mieten zwischen 900 und 1260 Franken verlangt hatte. Die Preise lagen in einigen Fällen über 150 Prozent über dem in der Gegend üblichen Mietzins. In den Zimmern wohnten primär Randständige.