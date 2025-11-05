Luft ablassen

Wenn der Heizkörper nach dem Aufdrehen gluckert, befindet sich wahrscheinlich Luft darin. Das Problem: Sie verdrängt Wasser im Heizkörper. Dadurch braucht er länger zum Aufheizen oder erreicht die Wunschtemperatur gar nicht. Entlüften Sie die Heizkörper darum jährlich, am besten zu Beginn der Heizperiode. Stellen Sie dafür einen Eimer unter das Entlüftungsventil – es befindet sich auf der dem Thermostat gegenüberliegenden Seite des Heizkörpers. Drehen Sie nun das Ventil mit einem Entlüftungsschlüssel vorsichtig auf – er ist in jedem Baumarkt zu kaufen. Drehen Sie das Ventil zu, sobald ein gleichmässiger Wasserstrahl austritt.

