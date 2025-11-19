Es gibt zwei Arten von Stromkosten: Allgemeinstrom und den Strom, den Sie als Mieterin individuell verbrauchen. Eine einzige Rechnung vom Vermieter erhalten Sie nur, wenn er Strom selbst produziert und Ihnen verkauft. In diesem Fall sind Sie dem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch angeschlossen. Der Strom muss dabei als Nebenkostenposition im Vertrag explizit genannt werden, und er darf nicht teurer werden als das externe Standardprodukt.