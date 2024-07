Wertminderungen sind möglich, Entschädigung gibt es nicht

Wer ein Eigenheim in einer Gefahrenzone kaufen will, sollte trotzdem aufpassen. Auf Grundstücken, die in der Gefahrenzone 1 liegen, darf nichts mehr gebaut werden, was für den Aufenthalt von Menschen und Tieren genutzt wird. So schreibt es zum Beispiel das Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden vor.