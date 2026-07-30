Wir sind die Besten – manchmal
Kaum ein Lebensbereich, der nicht in einer Ländertabelle abgebildet werden kann. Und stets die gleiche Frage: Wo steht die Schweiz im internationalen Vergleich? Eine Auswahl.
Die gute Nachricht zuerst: Was das internationale Ansehen anbelangt, braucht sich die Schweiz vor niemandem zu verstecken: Platz eins im Vergleich von 38 beurteilten Nationen.
Zu diesem Schwerpunkt
Lieber verstecken möchte man hingegen die Einstufung zur Kinderarmut, bei der unser reiches Land in verschiedenen Aspekten höchst bescheiden performt. Und erst recht jene zum Tabakschutz, wo wir einzig Bosnien und Herzegowina hinter uns lassen.
Aber sehen Sie selbst – in unserer interaktiven Infografik:
Und wo sehen Sie die Stärken und Schwächen der Schweiz? Schreiben Sie uns in den Kommentaren.
- RepCore Nations (Ansehen): Rangliste 2025
- Tobacco Control Scale: Erhebung über Tabakschutz
- Unicef: Positionspapier «Kinderarmut in der Schweiz» und Innocenti Report Card 20 von 2026 über Chancenungleichheit
- World Population Review: Statistik Anzahl Sexualpartner
- World Happiness Report: Glücklichkeits-Rangliste 2025
- Weltgesundheitsorganisation WHO: Weinkonsum pro Person 2022
- Laenderdaten.info (Lebenserwartung): Statistik Durchschnittsalter