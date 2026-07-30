Die gute Nachricht zuerst: Was das internationale Ansehen anbelangt, braucht sich die Schweiz vor niemandem zu verstecken: Platz eins im Vergleich von 38 beurteilten Nationen.

Zu diesem Schwerpunkt

Lieber verstecken möchte man hingegen die Einstufung zur Kinderarmut, bei der unser reiches Land in verschiedenen Aspekten höchst bescheiden performt. Und erst recht jene zum Tabakschutz, wo wir einzig Bosnien und Herzegowina hinter uns lassen.

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Aber sehen Sie selbst – in unserer interaktiven Infografik:

 

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