Beobachter-Wochenquiz 36
Mythos oder Fakt: Wie gut kennen Sie Ihre Rechte?
Wissen zahlt sich aus. Zeigen Sie, was Sie gelesen und behalten haben – und sichern Sie sich mit etwas Glück einen attraktiven Preis.
Lesezeit: 1 Minute
Diese Woche ist unser Wochenquiz ein bisschen anders: Statt klassischer Fragen erwarten Sie fünf Aussagen, und Sie entscheiden, was stimmt und was nicht. Im «Mythos oder Fakt?»-Quiz nehmen wir Annahmen unter die Lupe. Testen Sie Ihr Wissen und sichern Sie sich mit etwas Glück unseren Wochenpreis: das Buch «Hirnpower» oder einen Sprüngli-Gutschein im Wert von 50 Franken.
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