Warum das wichtig ist: Unnötige Laboranalysen werden immer wieder als eines der Probleme genannt, wenn es um die steigenden Gesundheitskosten geht. Die drei umsatzstärksten Analysen, die in Auftragslaboren gemacht wurden, sind Vitamin-Tests. Diese seien in 99 Prozent der Fälle nicht nötig, sagt der Direktor des Instituts für Hausarztmedizin an der Universität Zürich zu SRF. Erst neulich kam eine Recherche im Beobachter zu einem ähnlichen Schluss, was trendige Vitaminkuren angeht: «Sorgen bloss für teuren Urin.»