Das sagt der Beobachter: Grundsätzlich ergibt es sicher Sinn, all die Projekte nun ganzheitlich anzuschauen. Es wäre allerdings nicht ganz ehrlich von der Regierung, wenn sie es – wie in ihrer Medienmitteilung – so darstellt, als würden sie allein die äusseren Umstände dazu zwingen. Ein weiterer Grund ist, dass der Bundesrat bei der Bahninfrastruktur sparen will. Ab 2027 will er jährlich 200 Millionen Franken weniger pro Jahr in den Fonds für die Bahninfrastruktur einzahlen. Und dazu gäbe es durchaus Alternativen.