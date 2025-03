Warum das wichtig ist: Labortests sind in der Schweiz im Durchschnitt um 67,5 Prozent teurer als in anderen europäischen Ländern. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG): Dafür wurden die Preise von 45 häufigen Tests mit denen in Belgien, Frankreich und Holland verglichen. Höhere Löhne, Mieten und Energiekosten in der Schweiz sind in der Analyse bereits eingepreist.