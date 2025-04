Das sagt der Beobachter: Franziskus war persönlich bescheiden, verzichtete auf Prunk und widmete sich den Armen und zu kurz Gekommenen. Doch wenn es um die grossen Herausforderungen innerhalb der Kirche ging, war er zu zaghaft. Die Aufarbeitung der sexuellen Missbräuche ging er nur halbherzig an, die Rolle der Frauen in der Kirche änderte er nicht entscheidend. Aber er hat Türen einen Spaltbreit geöffnet, vielleicht sogar Pflöcke eingeschlagen, wie es die Theologin und frühere Prix-Courage-Gewinnerin Monika Schmid im Beobachter-Interview beschreibt. Sie warnt davor, das Rad mit einem konservativen Papst wieder zurückzudrehen. Und sie weiss, wovon sie spricht. Mehrfach hat sie erlebt, was es heisst, den Mächtigen in der Kirche nicht genehm zu sein.