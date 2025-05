Warum das wichtig ist: Es wird schlicht zu wenig gebaut, um die Nachfrage durch Zuwanderung und steigenden Flächenverbrauch zu decken. Und wenn sich nur noch Reiche Eigentum leisten können, bleiben auch Gutverdiener Mieter. Sie können sich höhere Mieten leisten und verdrängen Ärmere aus attraktiven Wohnlagen. Die ETH hat untersucht, was nach Kündigungen für Ersatzbauten in Städten passiert: In Zürich finden 30 Prozent der Menschen, die deswegen ihre Wohnung verlieren, keine Alternative in der Stadt. Dafür ziehen neue Bewohner nach, die rund doppelt so viel verdienen wie ihre Vorgänger.