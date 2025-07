Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht gewaltig unter Druck. In den letzten Jahren hat der Bundesrat die Serafe-Abgabe in mehreren Schritten gesenkt, und die Werbeeinnahmen sind stark zurückgegangen. SRF und seine Geschwister in der Romandie, in Graubünden und im Tessin müssen sparen – ein Programm nach dem anderen wird gestrichen, Entlassungsrunde folgt auf Entlassungsrunde. Und so wirds noch eine Weile weitergehen. Diese Woche hat die SRG bekannt gegeben, wie sie damit umgehen will, dass ihr bis Ende Jahrzehnt eine gute Viertelmilliarde Franken fehlt.