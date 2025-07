Warum das wichtig ist: Alnatura ist die grösste Bioladenkette in der Schweiz. Filialen gibt es in der ganzen Deutschschweiz, unter anderem in St. Gallen, Zürich, Basel, Luzern, Bern und Zug, ebenso in Wädenswil, Bülach und Baden. Zwar sind viele Alnatura-Produkte weiterhin in den Migros-Läden erhältlich, ebenso bei Volg und den Drogerieketten Rossmann und Müller. Kunden verlieren aber einen Ort, an dem es ausschliesslich Bioprodukte zu kaufen gibt – und das in grosser Auswahl und vergleichsweise günstig.