Warum das wichtig ist: Die Regierung hat sich sehr lange Zeit gelassen. Gemäss Recherchen von SRF hat sie das Geschäft verzögert, um den US-Präsidenten im Zollstreit nicht zu provozieren. Im Frühjahr hat sich die Schweiz in den USA noch damit gebrüstet, im Gegensatz zur EU «keine belastende KI-Regulierung und keine weitreichende Plattformregulierung» zu wollen. Leidtragende sind Schweizer Nutzerinnen, die noch weniger Hebel gegen die Verletzung ihrer Rechte haben als jene in den Nachbarländern.