Die Top 10 Mustervorlagen des Beobachters zu Ihrem Rechtsproblem
Inkassokosten bestreiten, teure SMS, Kündigung: Der Beobachter hat die richtige Mustervorlage. Hier die zehn beliebtesten – inklusive Ratgeber mit mehr Hintergrundinformationen.
Die Fachleute des Beobachter-Beratungszentrums hören jeden Tag, welche Sorgen Menschen in der Schweiz haben – von der Kündigung des Jobs über Steuerabzüge bis zu überhöhten Telefonrechnungen. Über die Jahre haben die Beraterinnen und Berater unzählige Musterbriefe und Vorlagen erstellt und immer wieder angepasst: massgeschneidert für Anliegen, die regelmässig auftauchen.
Hier eine Auswahl von Musterbriefen und Vorlagen, die von den Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten besonders häufig genutzt werden.
Fehlt Ihrer Meinung nach eine wichtige Vorlage, die Sie gut gebrauchen könnten? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.
Musterbrief: Gefälschter Markenartikel
Eine Louis-Vuitton-Tasche für 15 Franken ist schnell bestellt in Onlineshops wie Temu, Aliexpress oder Wish. Das passt den echten Edelmarken gar nicht, sie verlangen über Anwälte hohe Beträge.
Musterbrief: Den Job kündigen
Haben Sie genug von der nervigen Chefin, den doofen Kollegen oder der langweiligen Büez? Kündigen ist zwar keine Hexerei, aber ein paar Dinge sollten korrekt sein.
Mustertext: Einen Vorsorgeauftrag schreiben
Wer zahlt Ihre Rechnungen, und was passiert mit Ihrem Vermögen, wenn Sie einmal nicht mehr urteilsfähig sind? Wer entscheidet über medizinische Behandlungen? All das können Sie im Vorsorgeauftrag regeln.
Musterbrief: Unbestellte SMS
Was soll dieser Betrag für irgendeine Dienstleistung auf der Telefonrechnung? Die haben Sie doch gar nicht bestellt. Einfach den Musterbrief schicken und nur den unbestrittenen Teil bezahlen.
Musterbrief: Verträge des Verstorbenen kündigen
Die Mutter oder der Vater war schon hochbetagt und ist gestorben? Was ist mit dem Zeitungsabonnement oder dem Telefonanschluss? Die meisten Verträge gehen auf die Erben über und müssen gekündigt werden.
Musterbrief: Arbeitslos – Einsprache gegen Einstelltage
Den Job verloren, und jetzt will auch noch die Arbeitslosenkasse die Leistungen kürzen? Dagegen kann man sich wehren – muss es aber richtig tun. So braucht es etwa einen Antrag und eine Begründung.
Musterbrief: Verzugsschaden bestreiten
Rechnungen können mal vergessen gehen. Wenn dann ein Inkassobüro Zahlungsaufforderungen schickt und hohe Zusatzkosten draufschlägt, muss man die in den allermeisten Fällen nicht zahlen. Aber bestreiten, mit dem Musterbrief.
Musterbrief: Einsprache gegen Steuerveranlagung
Wenn das Steueramt Abzüge nicht gelten lässt, kann man sich wehren. Aber was muss man alles vorbringen? Diese Vorlage zeigt es beispielhaft.
Mustervorlage: Unterhaltsvertrag für Minderjährige
Wie oft schaut der Vater zum Kind, wie oft die Mutter? Wer zahlt wie viel, was passiert mit den Familienzulagen? Die Beobachter-Vorlage macht es vor.
Musterbrief: Einwand gegen Vorbescheid der IV
Wer nicht mehr arbeiten kann und nicht einverstanden ist mit dem Vorbescheid der Invalidenversicherung, kann sich wehren.