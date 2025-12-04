Die Fachleute des Beobachter-Beratungszentrums hören jeden Tag, welche Sorgen Menschen in der Schweiz haben – von der Kündigung des Jobs über Steuerabzüge bis zu überhöhten Telefonrechnungen. Über die Jahre haben die Beraterinnen und Berater unzählige Musterbriefe und Vorlagen erstellt und immer wieder angepasst: massgeschneidert für Anliegen, die regelmässig auftauchen.



Hier eine Auswahl von Musterbriefen und Vorlagen, die von den Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten besonders häufig genutzt werden.