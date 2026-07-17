Kantone befürchten «Schattenkataster»

Warum der Bundesrat mit Altlasten verunreinigte Spielplätze im Unterschied zu ehemaligen Industriestandorten nicht in den KbS aufnehmen will, erklärt er mit den unterschiedlichen Verschmutzungsquellen: Bei Spielplätzen stamme die Verunreinigung in der Regel «nicht aus Abfällen, sondern entstand durch die historische Nutzung, zum Beispiel durch die früher übliche Düngung der Gärten mit Asche aus den Kohle- und Holzfeuerungen». In den Kataster würden nur Standorte aufgenommen, die mit Industrieabfällen belastet sind.