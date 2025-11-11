Es muss nicht so weit weg sein

«Fragen Sie sich vor jedem Schritt Ihrer Reise, welche Auswirkungen Ihr Handeln auf Mensch und Umwelt hat», ergänzt Thaler. Helfen könnten dabei Überlegungen wie diese: Muss es der zweiwöchige Trip nach Bali sein oder reicht es auch, mit dem Zug an die Atlantikküste zu fahren? Kann ich tatsächlich nur im schicken Hotel schlafen oder fühle ich mich auch in einer lokal geführten Unterkunft wohl? Finde ich in einer Seitengasse ein gutes Restaurant, geführt von Einheimischen, statt dort essen zu gehen, wo die Touristen sind? Kann ich so lange vor Ort bleiben, um wirklich in die Kultur einzutauchen?