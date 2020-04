Was sagt das über uns und unsere Gesellschaft?

Wir wachsen von klein auf in eine Gesellschaft hinein, die auf die Zukunft ausgerichtet ist und nicht auf Selbstbesinnung. Wir sollen uns anstrengen und noch mehr machen, noch besser und grossartiger werden. Diese Prägung kann nicht durch eine vierwöchige Krise aufgehoben werden. Hinzu kommt, dass nur der freiwillige Verzicht Befriedigung verschafft und dadurch nachhaltig ist. Wenn ich gezwungen werde, in ein Kloster einzutreten, erlebe ich das als Bestrafung. Erst wenn ich die positiven Seiten des Verzichts sehe, trete ich gerne ein. Oder anders gesagt, der Wert des Essens erschliesst sich mir erst, wenn ich Hunger habe. In unserer Gesellschaft scheint aber zunehmend nicht mehr das Problem zu sein, wie ich das Essen bekomme, sondern den Hunger. Mir fällt bei vielen auch eine Art klammheimliche Freude an der Katastrophe auf.