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Die Mieten steigen – die Löhne stagnieren
In mehr als der Hälfte der Haushalte lebt man zur Miete. Und die wird immer teurer, während die Löhne stagnieren.
Die Mieten steigen, gleichzeitig stagnieren die Löhne. Für eine Wohnung bezahlt man besonders viel in den Kantonen Zug und Zürich. Günstiger ist es im Jura, in Neuenburg oder Uri. Und vor allem in gemeinnützigen Wohnungen.
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Peter Johannes Meierschreibt über Wirtschafts-, Konsum- und Gesellschaftsthemen. Seit 2008 als Redaktor für den Beobachter. Mehr erfahren