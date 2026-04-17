Diese Blockade in der Wohnpolitik ist Gift. Gefragt sind pragmatische Lösungen, die das Problem auf mehreren Ebenen angehen und nicht perfekt sein müssen. Ja, es muss mehr gebaut werden. Dabei sollte der Anteil Wohnungen mit günstiger Kostenmiete aber zwingend erhöht werden. Eine Rendite muss möglich sein, unbedingt. Aber Überrenditen beim Grundstückshandel sollten abgeschöpft werden. Sonst wird der gesetzlich verankerte Mieterschutz zur Makulatur. Es braucht jetzt Unternehmer, Bauherrinnen, bürgerliche und linke Politikerinnen, die aufeinander zugehen und Lösungen möglich machen.