Doch auch wenn sich die Vermieterschaft an diese formellen Spielregeln hält, heisst das noch lange nicht, dass sie mit ihrem Anliegen durchkommt. Im Streitfall muss sie nämlich nachweisen, dass ihr noch mehr Miete zusteht, als Sie jetzt schon zahlen. Und das wird ihr – aufgrund der Orts- und Quartierüblichkeit – kaum gelingen. Denn sie müsste fünf vergleichbare Wohnungen in der Umgebung nennen, was sehr schwierig ist.