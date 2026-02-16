Arbeitslose Personen ab 55 Jahren haben 520 statt nur 400 Taggelder zugut, wenn sie in den zwei Jahren vor der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung während mindestens 22 Monaten angestellt waren.



Wer sich innerhalb der letzten vier Jahre vor dem AHV-Alter arbeitslos meldet, hat abermals 120 Taggelder mehr (total also 640) sowie eine um maximal zwei Jahre verlängerte Rahmenfrist für den Leistungsbezug zugute.



Auch ältere Arbeitslose müssen alles Zumutbare unternehmen, um ihre Arbeitslosigkeit zu verkürzen. Insbesondere sind in der Regel acht bis zwölf Bewerbungen pro Monat gefordert – was angesichts der geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt oft als Alibiübung anmutet, jedoch leichter zu ertragen ist, wenn man diese Vorgabe als neuen Job akzeptiert. Erst in den letzten sechs Monaten vor Erreichen des AHV-Alters ist man von dieser Pflicht befreit.