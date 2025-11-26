Bei Kündigung krankgeschrieben

Ich bin noch für zwei Monate krankgeschrieben. In drei Monaten schliesst der Betrieb jedoch endgültig und alle Mitarbeiter stehen dann auf der Strasse. Gilt dasselbe auch für mich?

Wenn Sie krankgeschrieben sind, haben Sie während einer beschränkten Zeit einen Kündigungsschutz. Während dieser sogenannten Sperrfrist ist eine Kündigung ganz einfach ungültig – selbst wenn der Betrieb schliesst. Wie lange die Sperrfrist in Ihrem Fall dauert, hängt von Ihren Dienstjahren ab (mehr zu den Kündigungssperrfristen bei Arbeitunfähigkeit).