Versicherung kann bei Lawinengefahr Leistungen kürzen

Wenn jemand abseits der Piste einen Unfall verursacht, übernimmt die Unfallversicherung die Bergungs-, Heilungs- und Erwerbsausfallkosten. Sie kann jedoch die Geldleistungen wie etwa Taggelder kürzen, wenn die verunfallte Person grob fahrlässig gehandelt hat oder ein Wagnis eingegangen ist. Wenn sie sich also einer besonders grossen Gefahr ausgesetzt hat, ohne das Risiko mit Vorsichtsmassnahmen auf ein vernünftiges Mass zu reduzieren. Darunter fällt etwa eine Schneeschuhwanderung bei erheblicher Lawinengefahr ausserhalb der markierten Route.