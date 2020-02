Das Lohnmodell von Viisi ist letztlich das gleiche wie beim Staat. Die Löhne von Polizistinnen Recht Was darf die Polizei? , Lehrern, Krankenpflegern und Steuerprüferinnen sind ebenfalls fix, transparent und auf Jahre hinaus berechenbar. Im Gegensatz zum holländischen Hypothekenberater herrscht jedoch zumindest beim Bund die Meinung vor, dass Lohn und Leistung irgendwie doch verknüpft werden sollten. So sind dort die Lohnstufen zwar ebenfalls abhängig von Alter und Erfahrung, dazwischen gibt es aber Spielraum für leistungsabhängige Lohnerhöhungen. Wer in der Mitarbeiterbeurteilung Mitarbeitergespräch Werde ich gerecht beurteilt? ein «sehr gut» oder «gut» erhält, bekommt 1 bis 3 Prozent mehr Gehalt. Wie kürzlich herauskam, waren das in den letzten Jahren 96 Prozent aller Bundesangestellten. Prompt hagelte es Kritik, der Bund bewerte seine Leute zu gut. Dabei erhalten auch in der Privatwirtschaft die meisten Angestellten eine gute Beurteilung. Nur gibt es dort in der Regel keine automatische Lohnerhöhung dafür.