Kaum in vollem Umfang, weiss die Juristin am Beratungstelefon. Dennoch müsse Kieser die Forderung ernst nehmen. Denn grundsätzlich sind – sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz – alle Fotografien urheberrechtlich geschützt, egal, was darauf abgebildet ist. Wer ein Foto verwenden will, braucht die Zustimmung der Urheberin oder eine Lizenz der Verwertungsgesellschaft.