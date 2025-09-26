«Ich habe fast alles versucht, um mit dem Verkäufer in Kontakt zu treten», erzählt sie an der Beobachter-Hotline. Zuerst per Mail, es kam keine Antwort. Dann per Telefon: «Aber ich wurde vom einen Ort zum anderen verbunden.» Nochmals in der Filiale vorbeigehen möchte Fässler nicht: «Das riesige Möbelgeschäft ist mir ein Graus.» Sie wäre zufrieden mit einem Preisnachlass von 30 Franken.