«Ein plumper Trick des Beraters», klärt sie der Beobachter-Fachmann auf. Wenn die Unterschrift wirklich nötig gewesen wäre, um den Vertrag abzuschliessen, hätte die Bank bereits damals darauf bestehen müssen. Jetzt versuche die Bank nachträglich, den Vertrag zu ihren Gunsten abzuändern – doch darauf muss sich die Kundin nicht einlassen. Nur wenn sie einverstanden wäre, könne der noch mehrere Jahre laufende Hypothekarvertrag geändert werden.