Trickreicher Bankberater entlarvt
Eine Beobachter-Leserin soll einen Nachtrag zum Hypothekarvertrag unterzeichnen. Zu ihren Ungunsten, erfährt sie dank des Beobachters.
«Ich fühle mich unter Druck gesetzt», beschwert sich Sieglinde Meier beim Beobachter-Beratungszentrum. Sie heisst in Wirklichkeit anders, aber will es sich mit ihrem Bankberater nicht verscherzen. Vor drei Jahren hat sie ihren Hypothekarvertrag unterschrieben und ist zufrieden damit.
Doch plötzlich meldete sich der Berater bei ihr: Sie habe damals «vergessen», das Formular zur «Übertragungsvereinbarung» zu unterzeichnen, teilte er mit, das solle sie jetzt, bitte schön, rasch nachholen, damit ihr Kreditdossier vollständig sei.
«Davon war damals keine Rede», sagt Meier, und ausserdem verstehe sie gar nicht, worum es in besagtem Formular gehe. Nämlich darum, dass die Bank das Recht erhalten will, die Hypothek an eine andere Bank im In- oder Ausland weiterzuverkaufen.
«Ein plumper Trick des Beraters», klärt sie der Beobachter-Fachmann auf. Wenn die Unterschrift wirklich nötig gewesen wäre, um den Vertrag abzuschliessen, hätte die Bank bereits damals darauf bestehen müssen. Jetzt versuche die Bank nachträglich, den Vertrag zu ihren Gunsten abzuändern – doch darauf muss sich die Kundin nicht einlassen. Nur wenn sie einverstanden wäre, könne der noch mehrere Jahre laufende Hypothekarvertrag geändert werden.
Als sie ihrem Berater gegenüber so argumentierte, sprach dieser plötzlich von einem «Missverständnis». Und die für die Kundin nachteilige Vertragsänderung ist damit vom Tisch.
