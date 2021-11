Poulet belastet die Umwelt weniger als andere Fleischsorten. Doch auch Hühner erhalten Kraftfutter, das im Ausland meist mit viel Dünger und Pestiziden angebaut wurde. Und: Das Pouletfleisch, das wir in der Schweiz verspeisen, stammt zu einem Drittel aus Brasilien, wo engste Massentierhaltung und viel Kraftfutter üblich sind. Aber auch in der Schweiz haben die wenigsten Tiere Auslauf auf grünen Wiesen. Masthühner in konventioneller Haltung sehen während ihres ganzen kurzen Lebens den Himmel nicht.