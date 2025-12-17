Weihnachten ist ein Fest, das mit grossen Emotionen verbunden ist und gerade Trennungsfamilien vor grosse Herausforderungen stellt.

Viele Kinder wünschen sich ein gemeinsames Fest. Wird den Kindern dabei eine heile Welt vorgespielt, kann das bei ihnen allerdings unrealistische Erwartungen wecken. Vielleicht kommen die Eltern doch wieder zusammen?

Aus diesem Grund ist es oft einfacher, die Feiertage getrennt zu verbringen.

Damit einem gelungenen Weihnachtsfest nichts im Wege steht, ist eine gute Vorbereitung wichtig. Besprechen Sie frühzeitig mit Ihrer Ex-Frau, wann die Kinder wo Weihnachten feiern. Vergessen Sie dabei die Geschenke nicht. Es sollte kein Wettbewerb über die grössten Geschenke entstehen.

Planen Sie daher gemeinsam, wer den Kindern was schenkt. Fragen Sie auch die Kinder, wie sie das Weihnachtsfest bei Ihnen feiern möchten.

Haben Sie eine Frage rund um die Themen Ehe, Konkubinat, Trennung oder Scheidung? Der Beobachter berät Sie an der Hotline zu familien- und erbrechtlichen Angelegenheiten.

