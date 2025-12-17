Damit einem gelungenen Weihnachtsfest nichts im Wege steht, ist eine gute Vorbereitung wichtig. Besprechen Sie frühzeitig mit Ihrer Ex-Frau, wann die Kinder wo Weihnachten feiern. Vergessen Sie dabei die Geschenke nicht. Es sollte kein Wettbewerb über die grössten Geschenke entstehen.