W wie Wohnsitz: Ist als Ehepaar ein gemeinsamer Wohnsitz zwingend?

Den Wohnsitz kann man nicht frei wählen: Er ist dort, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat. Leben Sie zusammen, haben Sie beide Wohnsitz an dieser Adresse. In Ausnahmefällen Heirat Die drei häufigsten Irrtümer zur Ehe ist ein getrennter Wohnsitz eines Ehepaars denkbar, wenn beispielsweise eine Person an ihrem Arbeitsort in Genf eine Wohnung hat, die andere Person an ihrem Arbeitsort in Zürich und das Ehepaar abwechselnd die Wochenenden in der Wohnung der einen und anderen Person verbringt.