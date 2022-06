Scheidungsvorsorge

Können wir im Voraus abmachen, dass keine Alimente zu zahlen und die Pensionskassenguthaben nicht zu teilen sind?

Bisher galt: Nein, in der Schweiz sind solche Verträge nicht verbindlich. Im August 2019 hat nun aber das Bundesgericht anders entschieden. Solche Abmachungen über die Teilung der Altersvorsorge Scheidung So wird die Altersvorsorge aufgeteilt in einem Ehevertrag oder sogar in einer privaten Vereinbarung der Eheleute sind möglich. Für das Scheidungsgericht ist diese Abmachung nur dann nicht verbindlich, wenn sie offensichtlich unangemessen ist.