Unzufriedene Bankkunden machen in der Regel die Faust im Sack. Obwohl sich mit einem Wechsel rasch ein paar hundert Franken sparen liessen, ist die Wechselquote tiefer als bei Krankenkassen. In Befragungen geben jeweils nur wenige Prozent an, in letzter Zeit ihre Hauptbank gewechselt oder zumindest daran gedacht zu haben. Für die überwiegende Mehrheit kommt dies nicht in Frage.