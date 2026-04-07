Als Stefanie Brandner Ende Juni 2024 verstarb, hinterliess sie drei erwachsene Kinder und Stefan Altermatt, ihren langjährigen Lebenspartner. Kurz danach schickte Altermatt, der wie Brandner in Wirklichkeit anders heisst, der Pensionskasse (PK) der verstorbenen Partnerin eine Kopie der Todesurkunde. In der Erwartung, dass ihm nun eine Lebenspartnerrente zustehe. Seine Partnerin bezog seit gut einem Jahr eine volle Invalidenrente der IV und der PK; laut Reglement haben Lebenspartner nach dem Tod Anspruch auf 60 Prozent dieser PK-Rente.